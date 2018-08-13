Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда, рассмотрев дело № 592/9058/17-ц, разъяснил, что пропуск наследником срока для принятия наследства без уважительных причин не свидетельствует о наличии у такого наследника нарушенного, непризнанного или оспариваемого права, которое подлежит защите в судебном порядке, передает ЮрЛига.

Истица просила установить дополнительный срок для принятия наследства в связи с тем, что до смерти отца переехала жить в Швейцарию и в связи с семейными обстоятельствами не имела возможности приезжать в Украину и поддерживать связь с отцом. О его смерти узнала уже после истечения срока принятия наследства. В связи с тем, что из-за разного рода причин у нее с отцом были прерваны отношения, ей не было известно о его смерти, потому что никто об этом не сообщил.

Отец истицы составил завещание, которым все свое имущество завещал дочери. Она обратилась в Консульский отдел Посольства Украины в Швейцарии с заявлением о принятии наследства. У частного нотариуса ее доверенное лицо узнало, что наследство после смерти отца намерена принять сестра умершего. Нотариус указала на необходимость обратиться с исковым заявлением в суд.

Истица просила суд установить дополнительных 3 месяца для принятия наследства, отметив, что является наследницей первой очереди. Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск, подчеркнув необходимость соблюдения свободы завещания, что является фундаментальным принципом наследственного права. Отдельно суд апелляционной инстанции указал, что нотариус, которая знала о существовании завещания, составленного покойным на имя истицы, не уведомила последнюю об открытии наследства, не вызвала ее в качестве наследника по завещанию.

В кассационной жалобе сестра умершего, претендующая на наследство, просила отменить решения первой и апелляционной инстанций и отказать в иске, поскольку истица знала о смерти отца, так как присутствовала на похоронах. В связи с этим у нее была возможность подать заявление о принятии наследства в шестимесячный срок с момента его открытия, однако таким правом не воспользовалась. Кроме того, по мнению жалобщицы (сестры умершего), обстоятельства проживания в другой стране, а также то, что она какое-то время не поддерживала отношения с отцом, не являются объективными, непреодолимыми, существенными трудностями, которые в понимании статьи 1272 ГК Украины препятствовали ей в установленный законом срок обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства.

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу, исходя из следующего.

В соответствии с частями первой, второй, третьей и пятой статьи 263 ГПК Украины судебное решение должно основываться на принципах верховенства права, быть законным и обоснованным. По мнению Суда, указанным требованиям закона обжалуемые судебные решения не отвечают.

Суд указал, что истица не предоставила надлежащие и допустимые доказательства того, что с мая 2013 (дата открытия наследства) по июль 2017 года (дата обращения) ей не было известно о смерти отца, а также то, что ее проживание за пределами Украины в указанный период было связано с объективными, непреодолимыми, существенными трудностями для нее на совершение действий по принятию наследства в установленный законом срок. Как следствие, истица не выполнила свою процессуальную обязанностьпо доказыванию тех обстоятельств, на которые ссылалась как на основание своих требований и возражений.

Согласно правовому заключению, изложенному в постановлении Верховного Суда Украины по делу № 6-1215цс16 от 14 сентября 2016 года, дополнительный срок для принятия наследства не предусмотрен, если у наследника не было препятствий для подачи заявления, но он не принял наследство из-за отсутствия информации о смерти наследодателя. Ранее такую позицию Верховный Суд Украины высказывал и в 2015 году.

Поскольку судами первой и апелляционной инстанций допущено неправильное применение норм материального права и нарушены нормы процессуального права, то они подлежат отмене на основании требований статьи 412 ГПК Украины. Верховный Суд принял новое решение об отказе в иске истице в связи с недоказанностью исковых требований.

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