В Украине начали огневые испытания основного боевого танка (ОБТ) Т-72АМТ с новым высокоточным вооружением, модернизированного на мощностях ГП "Киевский бронетанковый завод" (КБТЗ), сообщила в понедельник пресс-служба госконцерна "Укроборонпром", который потерял свои позиции в мировом рейтинге вооружений Defense News.

Проводимый на полигонах военного ведомства комплекс испытаний бронетехники предусматривает отработку режимов стрельбы Т-72АМТ, оснащенного современными боеприпасами, включая высокоточные противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) "Комбат" разработки входящего в госконцерн ГККБ "Луч".

Возможность использования танком ПТУР "Комбат является одной из главных особенностей Т-72АМТ, являющегося модернизированной версией Т-72А, говорится в сообщении.

Использование нового высокоточного вооружения позволяет танку уничтожать бронетехнику противника на дальности до 5 км, а дальность ведения огня Т-72АМТ вдове превышает характеристики Т-72А. ПТУР "Комбат" имеет бронепробиваемость в 750 мм, и благодаря тандемной головной части, полностью игнорирует динамическую защиту противника. Мощности "Комбата" достаточно для уничтожения даже наиболее защищенных вражеских танков, - отмечается в сообщении.

Кроме того, Т-72АМТ получил степень защиты нового поколения, обеспечиваемой элементами динамической защиты нового поколения и противокумулятивными решетками. Данное сочетание признано одним из самых эффективных в ходе боев на Востоке Украины, уточняют в госконцерне.

Вместе с тем, особое внимание при разработке Т-72АМТ уделено прицельному комплексу и средствам наблюдения: модернизированный танк оснащен приборами ночного видения с современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения, а также ночным прицелом для ведения огня высокоточными ракетами. Также в Т-72АМТ установлен комплект из двух цифровых радиостанций с защищенным каналом связи, что позволяет напрямую поддерживать связь с пехотными подразделениями и имеет огромное значение для взаимодействия на поле боя. Кроме того, Т-72АМТ оснащен современными спутниковыми средствами навигации, - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, также программа модернизации танка включала модернизацию его ходовой части: проведенная замена гусениц позволила увеличить плавность хода танка, для удобства управления установлена ​​камера заднего вида. "Кроме того, танк получил энергоагрегат, который позволяет вести наблюдение и открывать огонь с места без включения основного двигателя, что позволяет значительно экономить его ресурс", - уточняет пресс-служба.

Как отмечают в "Укроборонпроме", модернизация Т-72АМТ обеспечена КБТЗ с учетом анализа опыта боевого применения более сотни ед. Т-72, поставленных госконцерном в армию в условиях военного времени.

Ранее "Страна" сообщала, что США стали основным покупателем украинского оружия в прошлом году, а также о том, что украинские танки, которые ехали в Конго, отправятся на Донбасс.