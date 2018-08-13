За июль текущего маркетингового года украинские производители экспортировали 36,7 тыс. тонн сахара, что на 46% меньше, чем в предыдущем месяце.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Укрцукор".

Основные поставки июля осуществлялись в Узбекистан - 89%. Также, незначительные отгрузки были в Молдову - 4%, Азербайджан - 3% и Таджикистан - 2%. Суммарно за сентябрь-июль 2017/2018 МГ экспортировано 538 тыс. тонн сахара.

Нынешние посевные площади под сахарной свеклой составляют 280 тыс. га, что на 13% меньше чем в прошлом году. В сезоне будет работать около 40 сахарных заводов.

Украина экспортировала в июне 2018 года 67,7 тыс тонн сахара, что на 25% больше, чем в предыдущем месяце. Сахаропроизводители сообщают, что основные поставки сахар в июне были в Узбекистан - 51% и Ливию - 35%. 5% сахара отправили в Азербайджан, Армения и Грузия купили по 3% украинского сахара.

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