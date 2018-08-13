Госконцерн "Укроборонпром" по итогам 2017 года занял 72-ю позицию в ежегодном рейтинге ТОП-100 мировых оборонных компаний американского специализированного издания Defense News, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным обнародованного на сайте издания рейтинга, выручка (revenue) "Укроборонпрома" от реализации военной продукции в 2017 году составила $873,45 млн, что на 19% меньше показателя 2016 года.

Год назад Defense News вывел "Укроборонпром" в своем рейтинге на 62-ю позицию: выручка госконцерна от реализации военной продукции по итогам 2016 года, по данным рейтинга, составила $1,075 млрд, что на что на 17% больше в сравнении с 2015 годом.

Фото: people.defensenews.com/top-100/

В тройке лидеров ТОП-100 мировых производителей вооружений Defense News по итогам 2017 года, как и в прошлогоднем рейтинге, ведущие американские и западно-европейские производители: первое место у Lockheed Martin (США) – с $47,985 млрд (+10%), второе – у Raytheon Company (США) c $23,573 млрд (+5%), третье - у ВAE Systems (Великобритания) с $22,38 млрд (-5%).

Официальные данные об объеме экспорта вооружений и услуг предприятий "Укроборонпрома" по итогам 2017 года в полном объеме не обнародовались.

По данным госконцерна, по итогам первого полугодия 2017 года, объемы оружейного экспорта "Укроборонпрома" составили $345 млн, сравнительная динамика в обнародованных данных не приводилась. Согласно прогнозным оценкам, по итогам 2017 года в "Укроборонпроме" ожидали 15%-ный рост объема экспорта вооружений и услуг в сравнении с 2016 годом.

По данным госконцерна, в 2016 году объем его оружейного экспорта составил $796,5 млн, что на 28% больше в сравнении с 2015 годом. В настоящее время Украина реализует ВТС более чем в 80 стран.

На сегодня участниками "Укроборонпрома", созданного указом президента в декабре 2010 года, выступают 137 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию "Укрспецэкспорт" и ее дочерние предприятия. Еще 21 предприятие госконцерна находится на территории аннексированного Крыма и на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

По данным госконцерна, в настоящее время "Укроборонпром" по итогам анализа деятельности своих предприятий готовит передачу в управление ФГИ порядка 30 предприятий, не имеющих на сегодня активного производственного цикла, а также не вовлеченных в производство оборонной продукции и выполнение стратегических задач в оборонной сфере.

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