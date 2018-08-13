Принятые в рамках ЕвроСоюза ограничительные меры при поставках украинского горячекатаного проката в Великобританию будут сохранены и после выхода этой страны из Европейского союза (Brexit), сообщает департамент торговой защиты Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины в понедельник.

Процесс выхода Великобритании из ЕС все еще продолжается и в рамках которого Министерство международной торговли этой страны рассматривает вопрос распространения ограничительных мер (антидемпинговых, антисубсидиарных и защитных), которые были применены ЕС, на территорию Великобритании, говорится в пресс-релизе.

Сейчас в странах Европейского Союза действуют антидемпинговые меры по импорту из Украины бесшовных труб и горячекатаного проката.

Согласно пресс-релизу, Министерство международной торговли Великобритании проводит анализ позиций всех заинтересованных сторон по отмеченному вопросу. В частности, компетентные органы Великобритании проанализировали полученную от британских производителей информацию в поддержку действия мер относительно производства и продажи на территории этой страны товаров, находящихся под действием антидемпинговых мер.

По результатам этого анализа были сделаны предварительные выводы о распространении действия антидемпинговых мер ЕС на территорию Великобритании.

"К антидемпинговым мерам ЕС, которые могут остаться действующими на территории Великобритании, попали антидемпинговые меры по горячекатаному прокату происхождением из Украины, которые были введены 7 октября 2017г. на территории ЕС с размером антидемпинговой пошлины EUR60,5/тонна", - констатирует департамент МЭРТ.

По его данным, планируется, что антидемпинговые меры ЕС будут действовать на территории Великобритании до момента принятия компетентными органами решения о размере ставок, достаточных для британских товаропроизводителей по результатам процедуры соответствующего пересмотра. Кроме того, любые новые меры, примененные ЕС к моменту выхода Великобритании из ЕС (до 29 марта 2019г.), будут проанализированы при участии британских производителей на предмет необходимости их сохранения на территории Великобритании.

"Заинтересованные стороны могут предоставить свои комментарии о предварительных выводах Министерства международной торговли Великобритании в срок до 24 августа 2018 года", - резюмируется в информации МЭРТ.

Ранее "Страна" сообщала, что Евросоюз вводит пошлины на товары из США с начала июля, а также о том, что Трамп пригрозил ввести 20% пошлины на европейские авто.