Житель Марковского района Луганской области, который сорвал государственный флаг Украины со здания Марковского отдела Старобельской местной прокуратуры, был взят под домашний арест на время расследования уголовного производства по факту надругательства над государственным символом, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Установлено, что местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения сорвал государственный флаг со здания Марковского отдела Старобельской местной прокуратуры. Известно, что мужчина недавно вернулся с заработков из Российской Федерации и, "находясь под действием российской пропаганды, решил осуществить надругательство" над государственным флагом Украины.

Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 338 УК Украины (надругательство над государственными символами). В отношении правонарушителя избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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