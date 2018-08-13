Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что глава российского государства Владимир Путин 18 августа посетит Германию для переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Подтверждаю", - сказал он "Интерфаксу" в ответ на просьбу подтвердить соответствующую информацию, ранее распространенную правительством ФРГ.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал международную поездку Путина в конце недели, но не уточнил страну, в которую нанесет визит глава российского государства.

В свою очередь в понедельник официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт сообщил журналистам, что Меркель 18 августа примет Путина в правительственной резиденции Мезеберг.

Стороны в ходе переговоров обсудят "актуальные вопросы внешней политики", в том числе вопросы сирийского урегулирования, "ситуацию на востоке Украины и вопросы в сфере энергетики".

Ранее "страна" сообщала, что рейтинг блока Меркель упал до минимума за последние 12 лет, а также о том, что Трамп написал Путину письмо с загадочным содержанием.