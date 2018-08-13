Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник снизился до 27,36 грн/$1 с 27,31 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,34-27,38 грн/$1.

По данным Национального банка Украины, справочное значение курса гривни к доллару США к 12:00 в понедельник снизилось до 27,3382 грн/$1 с 27,229 грн/$1 в пятницу.

Также сегодня Национальный банк Украины понизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 14 августа 2018 года до уровня 27,344448 грн/$1 по сравнению с 27,245640 грн/$1 на 13 августа 2018 года.

100 долларов США - 2734.4448

100 евро - 3118.0874

10 российских рублей - 4.0081

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 9 августа составил 413,6 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $319,8 млн.

Как сообщала "Страна", украинцы разоряют банковские счета. Гривну снимают и конвертируют в доллар.

Мы писали, что банкиры дали курсовые прогнозы на следующую неделю и предсказали конец дешевого доллара.

Также доллар в России превысил отметку в 68 рублей, как в апреле 2016-го.