Блогер Илья Варламов разместил фото рекламного баннера на станции метро "Крещатик" в Киеве. Он обратил внимание, что реклама вплотную примыкаете к букве К в названии станции.

"– Василич, у нас в метро еще поместится один баннер с рекламой!

– Но...

– Ни слова больше, работаем!", - пошутил Варламов.

Фото: facebook.com/varlamov/

Пользователи бурно отреагировали на фото, заметив, что рекламируется торговля на проспекте Бандеры.

Как сообщала "Страна", в Киеве появилась реклама против рождения детей.

Мы писали, что одесситов возмутила реклама для любителей справлять нужду на улице .

Ранее мы рассказывали, что в Киеве может исчезнуть реклама на остановках и в переходах.