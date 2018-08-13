Варламов высмеял рекламу на станции метро "Крещатик"
Блогер Илья Варламов разместил фото рекламного баннера на станции метро "Крещатик" в Киеве. Он обратил внимание, что реклама вплотную примыкаете к букве К в названии станции.
"– Василич, у нас в метро еще поместится один баннер с рекламой!
– Но...
– Ни слова больше, работаем!", - пошутил Варламов.
Фото: facebook.com/varlamov/
Пользователи бурно отреагировали на фото, заметив, что рекламируется торговля на проспекте Бандеры.
Как сообщала "Страна", в Киеве появилась реклама против рождения детей.
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Ранее мы рассказывали, что в Киеве может исчезнуть реклама на остановках и в переходах.
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