В Полтавской области в городе Зеньков в здании суда и прокуратуры активисты обнаружили приемную запрещенной Компартии. Об этом сообщил у себя в Facebook бывший боец полка Азов, представитель Национального корпуса Максим Жорин.

Активист опубликовал фото с запрещенной символикой, изъятой из помещений.

"Суть в том, что в помещении районного суда, где еще находится прокуратура, нашли два кабинета приемной коммунистической партии Украины, которая запрещена. Кроме того, в этих кабинетах было изъято много коммунистической символики, портретов Ленина, коммунистических книг, программ партии и тому подобное", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/maxim.zhorin.14

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