Журналисты британской The Guardian описали реалии жизни в современных городах, при температуре воздуха в +50 С. В условиях продолжающегося роста среднегодовых, в особенности - летних, температур ученые сделали прогноз развития ситуации.

*Представьте город с температурой +50С. Тротуары пустые, парки тихие, целые кварталы кажутся необитаемыми. Никто, из имеющих возможность выбирать, не рискует быть на улице в дневное время.

Только ночью горожане выходят на свежий воздух. Обстановка - в стиле фантастических рассказов Герберта Уэллса. Но даже темнота больше не дает облегчения при таких температурах. Неохлажденный воздух становится аналогом сточных вод - "охлади (очисти) так быстро, как только можешь".

Школьные площадки пустынны, так как школьники укрываются внутри. В самые жаркие часы дня работа на открытом воздухе запрещена. Единственные люди на улицах днем - это те, у кого нет доступа к кондиционированию воздуха: бедные, бездомные, нелегальные рабочие. Общество разделено на "холодных" и "горячих".

Без возможности зайти внутрь помещений люди могут положиться только на тень, или пропитанный водой лист, натянутый перед вентилятором. Строители, водители моторикши и уличные торговцы - укутаны с ног до головы (как бедуины - Прим.Ред.), чтобы не нагреваться от воздуха. Состоятельные люди, тем временем, переходят из одной искусственной климатической среды в другую: дома, автомобили, офисы, спортзалы, торговые центры.

Асфальт нагревается на 10-20 градусов больше, чем воздух. Вы действительно можете жарить яйцо на тротуаре. Собачьи лапы покроются волдырями даже за короткую прогулку, поэтому домашних животных держат взаперти. И в целом - животных стало меньше.

Многие виды млекопитающих и птиц либо мигрировали в более прохладные места обитания, возможно, на большую высоту - (в горы - Прим.Ред.), либо погибли. Рептилии, будучи не в состоянии регулировать свою температуру тела или значительно расширить места обитания адаптируются хуже всех. Страдают даже насекомые.

Может быть, в самом начале, когда стало чуть жарче, чем обычно - произошел потребительский бум в летних товарах. Люди в восторге раскупали солнцезащитные очки, купальники, барбекю, садовую мебель и пиво. Но это быстро закончилось, когда безжалостное солнце стало нормой.

Потребители стали более избирательными. Электрические сети перегружены холодильными установками. Жара - теперь проблема.

Температура изменяет и поведение людей. Аппетит, как правило, исчезает. Так тело избегает термического эффекта от переваривания пищи. Из-за жары чаще происходят вспышки гнева, что отражается на преступности и социальной напряженности. Но со временем у всех наступает вялость, когда тело выключается, и любой продолжительный период, проведенный на открытом воздухе, становится опасным.

В больницах наблюдается резкий рост числа госпитализаций в связи с тепловым ударом (тепловым стрессом), респираторными проблемами и другими заболеваниями, усугубляемыми высокими температурами. Некоторые создали специальные палаты. Наибольшему риску подвержены пожилые люди, больные и страдающие ожирением. Растет число смертей.

При температуре "половины кипения воды" или даже на 10 градусов выше нормальной температуры тела (46С) - тепло для нас становится токсичным. Клетки человека начинают вариться, кровь сгущается, мышцы "зацикливаются" на легких, а мозг задыхается от кислорода. В условиях низкой влажности, потовыделительная система охлаждения тела может помочь, но эта защита ослабляется, если в воздухе высокая влажность.

В условиях так называемого “мокрого термометра” (подобной высокой влажности) "обычные" +35 С могут за несколько часов стать фатальными даже для сильнейших людей. Ученые предупреждают, что из-за изменения климата такие условия будут все чаще встречаться в Индии, Пакистане, Юго-Восточной Азии и некоторых районах Китая.

Мотоциклист, город Карачи, Пакистан. фото: theguardian.com

Даже по самым оптимистичным прогнозам по сокращению выбросов, почти половина мирового населения будет подвергнута воздействию потенциально опасной жары на 20 дней в году до 2100 года.

Не так давно температура в +50 С считалась аномалией, но сейчас она становится все более распространенной. Уже в 2018 году 1,1 млн. жителей в Навабшахе (Пакистан) пережили самый жаркий апрель, из когда-либо зарегистрированных на Земле. Температура достигла +50.2 С. В соседней Индии два года назад, в городе Пхалоди наблюдались +51 C.

Дев Ниеги (Dev Niyogi), профессор университета Пердью, штат Индиана (США), и председатель городской среды департамента американского метеорологического общества, был непосредственным свидетелем того, как города страдают от аномальной жары. Он был в научной командировке в индийском Нью-Дели и Пуне в 2015 году, когда аномальная жара в Индии убила более 2000 человек.

"Вы могли собственными глазами видеть ф и з и ч е с к и е изменения. Дорожное покрытие начало таять, городские кварталы затихли, потому что люди не выходили на улицы, а водяной пар поднимался с земли, как пустынный мираж”, - вспоминает он.

Плавящийся асфальт размывает дорожную разметку в Нью-Дели (Индия) фото: theguardian.com

Мы должны надеяться, что не увидим +50C. Это - неизведанная среда для нас. Инфраструктура будет разрушена, а экосистема начнет разрушаться, вызывая долгосрочные последствия.

Несколько городов в Персидском заливе уже сейчас все больше привыкают к такой жаре. В городе Басра (Ирак) с население 2,1 млн. людей было зарегистрировано +53.9 C два года назад. Люди в Эль-Кувейте (Кувейт) и Дохе (Катар) уже испытали температуру +50С или выше в последние десятилетия. В Курияте (Quriyat), на побережье Омана, температура в начале этого лета даже ночью по-прежнему оставалась выше +42.6 C. Это самая высокая "минимальная суточная температура" из когда-либо зарегистрированных в мире.



Ежегодно в Мекке совершающие хадж два миллиона паломников нуждаются во все более изощренных способах защиты от жары. При сохранении нынешних тенденций это только вопрос времени, когда чем температура там превысит рекорд +51.3 С достигнутый в 2012 году.

Паломников совершающих хадж в Мекке опрыскивают прохладной водой, фото: theguardian.com

В 2017 году традиционалисты были раздражены планами установить гигантские выдвижные зонтики, чтобы обеспечить тень на дворах и крышах Великой Мечети. Также было принято решение буквально поливать людей водой. А для того, чтобы вентилировать воздух в 4 самых больших шатрах - потребовались кондиционеры весом в 25 тонн.

Футбольные болельщики, вероятно, не должны ожидать такого же "супервентелирования" на чемпионате мира в Катаре в 2022 году. Журналисты предупреждают, что многие из них могут увеличить риск гипертермии (перегрева организма) и обезвоживания - просто сняв свои рубашки и употребляя алкоголь.

В ФИФА настолько обеспокоены этим, что перенесли финал чемпионата с лета на середину декабря. Жара также стала причиной того, почему японские политики теперь спорят о введении летнего времени на летних Олимпийских игра 2020 в Токио. Это необходимо для того, чтобы участники марафона и спортивной ходьбы смогли начать забег в 17:00 и избежать полуденных температур, которые недавно начали превышать +40 С при влажности более 80%.

На Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне (Australian open) в 2017 году – температура воздуха достигла +40 С. Теннисисты буквально шатались из-за теплового удара, как "боксеры в нокдауне". Даже обычные прогулки при таких высоких температурах могут быть очень гнетущими.

"Жарко, как в доменной печи. Ты буквально ощущаешь опасность для жизни и апокалипсис", - отметил Найджел Таппер, профессор экологических наук в Мельбурнском университете Монаш, говоря о +48 С, зафиксированных в разных частях города.

"Вы не можете передвигаться на улице больше, чем несколько минут". Он добавляет, что дурное предчувствие о происходящем усиливается растущей угрозой кустарниковых и лесных пожаров.

"Вы не можете не поинтересоваться: "как город может работать в таких условиях? Что мы можем сделать для того, чтобы город продолжал предоставлять сервис жителям при подобных температурах? Что мы можем сделать, чтобы снизить температуру в городе?’

Те места, которые уже сейчас борются с экстремальной жарой - принимают некоторые меры. Так, в городе Ахмадабаде в индийском штате Гуджарат, больницы открыли специальные тепловые палаты.

Власти австралийских городов сделали плавательные бассейны доступными для бездомных в дни, когда температура превышает 40 С. Также школам предписали в такие моменты закрывать детские площадки. В Кувейте, работа на улице запрещена с полудня до 16:00, когда дневные температуры достигают своего пика.

Но многие правила игнорируются, а компании и частные лица недооценивают риски. Почти во всех странах растет число госпитализаций и смертей, когда температура воздуха превышает +35 С. Это происходит все чаще, затрагивая все новые регионы мира.

В настоящее время в 354 крупных городах средняя температуре летом уже превышает +35С; к 2050 году изменение климата вызовет повышение температуры до этой отметки уже в 970 городах.

По данным недавнего исследования "будущее, которое мы не хотим" альянса крупнейших мегаполисов мира "C40" - к 2050 году число городских жителей, подвергающихся воздействию экстремальной жары, увеличится в восемь раз - до 1,6 миллиарда человек

С каждым годом по мере того как "линия жары" идет по Земле, температура +50 C становится все ближе для десятков миллионов людей.

В 2018 году, в Чино, в 50 км (30 миль) от Лос-Анджелеса, зафиксированы 48,9 С, в Сиднее увидели +47 градусов, а в Мадриде и Лиссабоне столбики термометров застывали посередине между 50 и 40. Согласно новым исследованиям, Франция "может легко превысить" отметку +50С уже к концу века. Австралийские города, по прогнозу, достигнут этой точки еще раньше. Кувейт, тем временем, приблизится к нежилым +60С.

"Вопрос , как охлаждать население теперь занимает приоритетное место в политической и научной повестке дня", - констатировал совершивший жаркую во всех смыслах поезду в Индию профессор Ниеги.

На прошлой неделе он был сопредседателем симпозиума о городском климате в Нью-Йорке. Города могут быть приспособлены для снижения жары посредством мер по экономии воды, создания тени и отражения тепла. Во многих странах мира эти шаги уже осуществляются.

Город с температурой +50 C может быть более терпимым для жизни благодаря таким мерам, как - пышные зеленые насаждения на зданиях и вокруг них; дома могут быть раскрашены в умные оттенки, которые меняются вслед за движением солнца; крыши, тротуары и другие городские поверхности - могут быть изготовлены из материалов с высокой диффузной отражательной способностью (альбедо).

Также возможно улавливание тумана и создание полей из источников возобновляемой энергии, которые обеспечат мощности для охлаждения окружающей среды без добавления парникового эффекта.

По словам Ниеги, такая адаптация городов потребует изменений не только в дизайне населенных пунктов, но и в том, как будут организованы мегаполисы и как мы живем в них. В первую очередь, мы должны увидеть, что грядет то, что сразу не ударит с яростью наводнения или тайфуна, но может быть еще более разрушительным.

"Жара - это другое. Когда температура ползет к 50C - вы этого не видите. Это может застать людей врасплох", - предупреждает Ниеги.

"Страна" разбиралась, что происходит в изнывающей от невероятной жары Европе.