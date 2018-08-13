Совет судей принял резолюцию о недопустимости привлечения судьи к уголовной ответственности за принятие судебного решения. Документ совет принял на внеочередном заседании 13 августа, сообщает Укринформ.

"Совет судей решил: подчеркнуть недопустимость публичных высказываний должностных лиц органов государственной власти и правоохранительных органов о необходимости привлечения судьи к уголовной ответственности за принятое решение до предоставления правовой оценки судебному решению апелляционной инстанции, а действиям судьи - Высшим советом правосудия", - заявил председатель Совета судей Олег Ткачук.

Также в резолюции подчеркнули, что несогласие с судебным решением является основанием для его обжалования в процессуальном порядке в апелляционной или кассационной инстанции.

По словам Ткачука, Совет созвал внеочередное заседание, так как в учреждение поступили многочисленные обращения от судей и адвокатов о посягательстве на независимость судебной ветви власти. Основанием для этого стало нарушение уголовного производства в отношении судьи Киевского райсуда Полтавы Андрея Антонова, который закрыл уголовное дело в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса. Киевский райсуд Полтавы рассматривал дело Кернеса более трех лет. Геннадий Кернес и его охранники обвинялись в похищении и избиении участников Евромайдана Сергея Ряполова и Александра Кутянина. 10 августа на судебное заседание не явилася сторона обвинения. Суд расценил неявку прокуроров на дебаты как отказ от обвинения.

После этого прокуратура Полтавской области открыла уголовное производство по факту вынесения Антоновым неправосудного решения по делу Кернеса.

Ранее "Страна" сообщала, что Луценко пообещал, что судья, закрывший дело против Кернеса, ответит за это.