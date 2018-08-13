В понедельник, 13 августа, с верхнего этажа 11-этажки по адресу ул. Златоустовская, 44/22 выпала молодая женщина. Она упала на козырек ресторана "Тануки", который расположен на первом этаже.

Девушка выбросилась около 14:00. Об этом передает Информатор.

По словам медиков, женщине до 30 лет. На данный момент неизвестно, по каким причинам она совершила этот поступок. Также в "скорой" добавили, что девушка скорее всего находилась под воздействием наркотиков или алкоголя.

На месте работали два экипажа патрульной полиции, следственно оперативная группа и "скорая". Детали происшествия установит следствие. Отмечается, что в ресторане, на крыше которого лежал труп, во время работы полиции и врачей, продолжали обедать посетители.

Фото: kiev.informator.ua

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