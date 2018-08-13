Правоохранители задержали жителя Луганской области по подозрению в снятии государственного флага со здания местной прокуратуры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области.

"Досудебным расследованием установлено, что местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, путем повреждения флагштока, сорвал государственный флаг со здания Марковского отдела Старобельской местной прокуратуры", - сказано в нем.

Правоохранители задержали мужчину и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса.

Согласно сообщению, во время выяснения обстоятельств происшествия было установлено, что мужчина недавно вернулся из России, где был на заработках, и, находясь под действием российской пропаганды, решил осуществить надругательство над государственным флагом Украины. Досудебное расследование продолжается.

Правонарушителю избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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