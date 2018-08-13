Двойное ДТП произошло в Голосеевском районе Киева на улице Академика Заболотного, в нем столкнулись сразу сеть автомобилей. Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

"КамАЗ" ударил в зад грузовик Renault, из-за чего водитель не справился с управлением и его занесло во дворе частного дома, где в это время играли дети. От мощного удара грузовик снес железные ворота и бетонный забор и остановился в нескольких метрах от испуганных детей", - отметили в издании.

Фото: espreso.tv

Когда на место происшествия приехали патрульные для того, чтобы оформить ДТП, на их глазах и на том же месте произошла еще одна авария с участием четырех легковушек и фуры DAF, которая задела "Ладу Калину", Chevrolet, Renault и BMW. Машины разбросало на несколько десятков метров. В ДТП пострадала годовалая девочка.

Как сообщала "Страна", в Киеве на Троещине в столкновении "Волги" и "ВАЗа" пострадали пятеро, включая ребенка.

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Мы сообщали, что в ночь на 3 августа в Киеве столкнулись сразу четыре машины.