Представляющий интересы юмориста Евгения Петросяна в суде адвокат Сергей Жорин пообещал пригласить судебных приставов, если Елена Степаненко не пустит его в дом. Об этом пишет агентство "Москва".

Юрист заявил, что артистка настроена к нему негативно, поэтому может не пустить в квартиру для составления перечня культурных ценностей, нажитых в браке. В этом случае Жорин пригрозил вызвать приставов и сделать в их присутствии опись имущества.

Адвокат также передал слова Петросяна о картине "Дуб", которую тот готов подарить Степаненко после развода, так как это единственная вещь, купленная его супругой самостоятельно.

"Евгений Ваганович все покупал сам, он коллекционер, единственную картину, которую она купила, это огромная картина под названием "Дуб". Делить с ней он картину не будет, а просто подарит", - отметил Жорин.

Как сообщала "Страна", молодая помощница Петросяна, которая стала причиной развода, беременна от юмориста.

Также мы писали, что Петросян подал встречный иск против жены, которая хочет разделить их имущество.