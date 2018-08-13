Киевская местная прокуратура №10 объявила подозрение бывшему сотруднику посольства Украины в Южно-Африканской Республике (ЮАР) в незаконном завладении денежными средствами государственного бюджета в особо крупных размерах – 1,5 млн грн, предназначавшихся для работы этой дипмиссии.

"В ходе финансового аудита выяснилось, что, находясь в 2016-2017 годах в долгосрочной командировке, специалист первой категории посольства Украины в ЮАР безо всякого документального обоснования завладел более 1,5 млн грн государственных средств, предназначенных для функционирования этого дипломатического учреждения", - сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в понедельник.

В прокуратуре указали, что по результатам расследования бывшему чиновнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

Кроме того, местная прокуратура подала иск о взыскании с подозреваемого всей суммы ущерба.

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