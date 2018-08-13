В период с 6 по 19 сентября в Киеве будет работать миссия Международного валютного фонда (МВФ), в том числе и по вопросу предоставления очередного транша Украине. Об этом сообщил постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман, пишет пресс-служба фонда.

"По обращению украинских властей, миссия МВФ посетит Киев в период с 6 по 19 сентября 2018 года для обсуждения последних экономических событий и экономической политики", - отметил Люнгман.

По словам Люнгмана, в повестке подлежащих обсуждению вопросов будет также финансовая помощь от МВФ на поддержку политики, направленной на обеспечение макроэкономичесой стабильности в Украине и дальнейшего движения экономики страны в направлении устойчивого и инклюзивного роста.

Напомним, открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,4 млрд по текущему курсу) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд ($1,66 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,62 млрд). Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнением ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.

С июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как премьер считает такое резкое повышение неоправданным.

Ранее "Страна" сообщала, что СМИ назвали дату поступления очередного транша МВФ.

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