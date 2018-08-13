Около 14.40 понедельника, 13 августа, на проспекте Богоявленском в Николаеве друг в друга врезались легковые автомобили Chevrolet Aveo и Daewoo Matiz. В результате ДТП пострадали шестеро людей.

Среди пострадавших - трое детей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"В результате столкновения транспортных средств 37-летняя водитель Daewoo Matiz и пятеро пассажиров, среди которых один семилетний ребенок и двое десятилетних детей, с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения. 28-летний водитель Chevrolet Aveo не пострадал", - говорится в опубликованном сообщении полиции.

Информация об аварии внесена в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Фото: mk.npu.gov.ua

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