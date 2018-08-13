47-летняя ведущая "Секрета на миллион" родила дочь хоккеисту Игорю Макарову. Об этом она сообщила в своем Instagram. Ребенок появился на свет в подмосковной клинике. Сейчас мама и малышка чувствуют себя хорошо. Кудрявцева поделилась с подписчиками снимком новорожденной.

Фото: instagram.com/leratv

Сначала предполагалось, что роды пройдут в Америке. Лера сама рассказала, что летом будет в Майами, где у них с мужем есть свой дом, но итоги роды прошли в России.

Кстати, не так давно Лера Кудрявцева стала бабушкой. Ее первый сын Жан Ленюк подарил ей внука.

Как сообщала "Страна", ранее звезда "Танцев со звездами" родила первенца. Мальчика назвали в честь ее мужа.

Мы писали, что во время матча ЧМ-2018 женщина родила сына и назвала в честь команды-победителя.

Также Певица Лобода стала мамой во второй раз. Звезда родила дочку.