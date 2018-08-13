Предвыборный пиар Порошенко заставляют размещать под видом социальной рекламы - нардеп Лещенко
Украинские власти заставляют рекламные агентства размещать политическую рекламу президента Петра Порошенко под видом социальной рекламы. Об этом нардеп от БПП Сергей Лещенко написал на своей странице в Facebook.
"Ради переизбрания на второй срок Порошенко не брезгует старыми проверенными методами Кучмы-Януковича. То что называется админресурс. Мной получены доказательства, что власть заставляет рекламные агентства размещать рекламу Порошенко под видом социальной", - напсиал он.
Он опубликовал документ из департамента архитектуры и градостроительства Винницкого городского совета, который "просит - а, фактически, требует - бесплатно выделить рекламные носители".
Фото: facebook.com/leshchenko.ukraine
Ранее "Страна" сообщала, что Лещенко опубликовал скандальную правку к закону об Антикоррупционном суде.
Также мы писали о том, что по данным нардепа Лещенко, Порошенко шантажировал Коломойского, чтобы забрать канал "1+1".