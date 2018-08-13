Украинские власти заставляют рекламные агентства размещать политическую рекламу президента Петра Порошенко под видом социальной рекламы. Об этом нардеп от БПП Сергей Лещенко написал на своей странице в Facebook.

"Ради переизбрания на второй срок Порошенко не брезгует старыми проверенными методами Кучмы-Януковича. То что называется админресурс. Мной получены доказательства, что власть заставляет рекламные агентства размещать рекламу Порошенко под видом социальной", - напсиал он.

Он опубликовал документ из департамента архитектуры и градостроительства Винницкого городского совета, который "просит - а, фактически, требует - бесплатно выделить рекламные носители".

Фото: facebook.com/leshchenko.ukraine

Ранее "Страна" сообщала, что Лещенко опубликовал скандальную правку к закону об Антикоррупционном суде.

Также мы писали о том, что по данным нардепа Лещенко, Порошенко шантажировал Коломойского, чтобы забрать канал "1+1".