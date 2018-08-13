При столкновении транспортных средств на ул.Оноре де Бальзака в Деснянском районе Киева в понедельник пострадали оба водителя легковых автомобилей "ВАЗ" и "ГАЗ" и трое их пассажиров, включая 6-летнюю девочку, сообщает отдел коммуникации полиции Киева. Они госпитализированы с телесными повреждениями. Ранее сообщалось, что автомобили влетели в толпу пешеходов.

"Правоохранители… предварительно установили, что на перекрестке автомобиль "ВАЗ" не отдал предпочтение в движении автомобилю "ГАЗ" ("Волга"), в результате чего произошло столкновение и "ГАЗ" перевернулся. На момент аварии в салоне "ВАЗа" находились мужчина и женщина, а в "Волге", кроме мужчины и женщины, находилась девочка. Все они доставлены в больницы. Информация о пострадавших в результате ДТП пешеходов в полицию не поступала", - говорится в сообщении.

Информация о ДТП поступила правоохранителям в 13:12. На место прибыли патрульные полицейские, врачи "скорой" и следователи. Правоохранители установят механизм и причины происшествия после проведения следственных действий и экспертиз.

Сведения о ДТП зарегистрированы в журнале единого учета Деснянского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, руководящими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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