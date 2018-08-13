В Киеве посреди проспекта Победы снова забил гейзер
В понедельник, 13 августа, в 16:00 у центрального ЗАГСа на проспекте Победы в Киеве неожиданно забил гейзер. Ранее аналогичный "фонтан" появлялся на улице Курнатовского, на Воскресенке. Об этом в Facebook сообщает КиевОперативный.
"Это декоммунизация, его (её) трубы забыли переименовать! Возмущаются они!", - иронично прокомментировал произошедшее один из пользователей.
Видео: kiev.informator.ua
Фото: dp.npu.gov.ua
Фото: kiev.informator.ua
Видео: facebook.com/KyivOperativ
Как сообщала "Страна", появилось видео 5-метрового киевского гейзера, который вырвался из-под земли на Воскресенке.
Напомним, что в мае в Киеве на Святошино прорвало трубу и затопило улицу. Фонтан прикрыли досками.
Ранее в Николаеве из-за поломки канализации затопило частные дома. Люди были вынуждены строить баррикады из мешков с песком.