В понедельник, 13 августа, в 16:00 у центрального ЗАГСа на проспекте Победы в Киеве неожиданно забил гейзер. Ранее аналогичный "фонтан" появлялся на улице Курнатовского, на Воскресенке. Об этом в Facebook сообщает КиевОперативный.

"Это декоммунизация, его (её) трубы забыли переименовать! Возмущаются они!", - иронично прокомментировал произошедшее один из пользователей.

Видео: kiev.informator.ua

Фото: dp.npu.gov.ua

Фото: kiev.informator.ua

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", появилось видео 5-метрового киевского гейзера, который вырвался из-под земли на Воскресенке.

Напомним, что в мае в Киеве на Святошино прорвало трубу и затопило улицу. Фонтан прикрыли досками.

Ранее в Николаеве из-за поломки канализации затопило частные дома. Люди были вынуждены строить баррикады из мешков с песком.