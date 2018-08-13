Первомайский районный суд Харьковской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для местного жителя, который в пьяной ссоре поджег свою сожительницу.

"По требованию прокуратуры Первомайский районный суд области избрал для 48-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на убийство гражданской жены (ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области в понедельник.

Как сообщалось, вечером 31 июля в сфремовка мужчина с сожительницей выпивали в гостях у друзей и между ними возникла ссора, в ходе которой он облил женщину водкой и поджег. Пострадавшая получила ожоги 1 и 2 степени. Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.



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