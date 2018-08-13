Апелляционный суд Армении освободил экс-президента Армении Роберта Кочаряна из-под стражи в зале суда. Мера пресечения в виде ареста в отношении него - отменена.

Апелляционный суд постановил изменить меру пресечения в связи с тем, что Кочарян как бывший глава государства обладает неприкосновенностью. Об этом сообщает Интерфакс.

"Апелляционный суд объявил недействительным решения ереванского суда первой инстанции, ссылаясь на неприкасаемость экс-президента", - сказал адвокат Кочаряна Рубен Саакян журналистам в понедельник, 13 августа.

28 июля суд первой инстанции Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы Армении об аресте бывшего президента страны, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году. Кочарян был арестован на два месяца.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны¸ погибли десять человек, более 250 получили ранения.

В 2008 году действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

"Страна" разбиралась, что происходит в Армении через 100 дней после победы революции.

Через три месяца после победы "бархатной революции" Армению потрясли громкие аресты "бывших", а страна находится на грани серьезного политического конфликта со своим ближайшим союзником - Россией.

Отметим, что в Армении экс-президента страны обвинили в свержении конституционного строя.