Во вторник, 14 августа, в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +30...+32 градуса. Такой прогноз сделал Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, только вечером в Львовской области кратковременный дождь, гроза, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+19 градусов, днем +27...+33 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +11...+16 градусов, днем +21...+26 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+19 градусов, днем +27...+33 градуса.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +28...+31 градуса.

Фото: meteo.gov.ua/

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+19 градусов, днем +27...+34 градуса.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21 градус, днем +29...+36 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +29...+33 градуса.

Как сообщала "Страна", на 13 августа прогнозировалась жара без намека на дожди .

Ранее мы писали, что синоптики обещают в Украине жару и только на крайнем западе страны - грозы.