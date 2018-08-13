Заседание Шевченковского райсуда Киева по обвинению экс-главы ГФС Украины Романа Насирова в злоупотреблении служебным положением прервалось из-за сообщения о минировании здания суда. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Ирина Салий.

"Сообщение о заминировании Шевченковского суда. Заседание по Насирову прервалось". - написала она.

Фото: facebook.com/iryna.salii

Сегодня, 13 августа, проходило судебное заседание по обвинению Насирова в злоупотреблении служебным положением, на котором прокурор САП должен был продолжить зачитывать обвинительный акт. Но прокурор прочитал только треть обвинительного акта. О зачитывании полного текста обвинительного акта ходатайствовала защита экс-главы ГФС.

Сотрудники полиции никого не пускают в здание суда, заявляя, что проверяют поступившее сообщение о минировании.

Проводится эвакуация людей из помещения суда, Насирова среди них не видно.

Возле райсуда находятся автомобили полиции и пожарный автомобиль Государственной службы по чрезвычайным ситуациям СЧС.

По словам полицейских, в настоящее время судебные заседания не проходят.

Ранее "Страна" сообщала, что Насиров провел вечер пятницы, распивая вино с налоговой начальницей из Днепра.

Также мы писали, что Насирову не разрешили выехать за границу для лечения.