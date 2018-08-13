Ситуация в Лукьяновском следственном изоляторе, где 9 августа осужденные экс-бойцы спецроты "Торнадо" устроили бунт - уже штатная. По итогам произошедшего начато служебное расследование в отношении ряда должностных лиц СИЗО.

Об этом сказал журналистам 13 августа министр юстиции Павел Петренко, сообщает Укринформ.

"В рамках этого инцидента происходит сейчас досудебное расследование, было возбуждено уголовное производство по тем всем событиям, которые происходили в СИЗО: и по сопротивлению, и нанесению телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов, поэтому я не имею права рассказывать детали этого расследования. Но сейчас в Лукьяновском СИЗО ситуация штатная, проводится служебное расследование в отношении лиц, допустивших нарушение режима в самом СИЗО", – заявил Петренко.

"И мы так же сейчас проводим профилактические мероприятия по всем СИЗО в Украине - проверяем на наличие или отсутствие запрещенных предметов в камерах", - заверил он.

По словам министра юстиции, тем сотрудникам СИЗО, которые допустили нарушения режима в следственном изоляторе, может грозить "как минимум увольнение", однако не исключает, что могут быть и более жесткие санкции "согласно действующему законодательству".

На уточнение журналистов, сколько сейчас подозреваемых по делу о бунте "торнадовцев", Петренко не ответил, отметив, что не может раскрыть информацию досудебного расследования.

9 августа правоохранители заявили, что экс-бойцы батальона "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО требовали у иностранца имущество и готовили беспорядки, а затем устроили вооруженное сопротивление. Якобы у осужденных в камере были самодельные взрывные пакеты, холодное оружие.

Киевская милиция открыла производство по посягательству на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

"Страна" разбиралась, почему торнадовцы подняли бунт в Лукьяновском СИЗО. Заместитель министра юстиции Дениса Чернышова – Юрий Маслак заявил, что изначально планировались лишь обыски в камере торнадовцев. Но поскольку произошла внештатная ситуация, нам пришлось завести их по разным учреждениям для стабилизации обстановки в СИЗО", - сказал Маслак.

Напомним, что появилось видео, как конвой избил бывшего депутата Кармазина при вывозе торнадовцев из СИЗО.