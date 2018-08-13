Кредитоспособность Украины зависит от сотрудничества с Международным Валютным фондом (МВФ), отмечает Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, где весной утвердили рейтинги Украины на уровне "стабильного" дефолта.

Об этом сообщается в пресс-релизе агентства понедельник.

В Fitch считают, что промедление в возобновлении сотрудничества Украины с Фондом - источник неопределенности.

Программа сотрудничества Украины и МВФ - ключевой фактор суверенной кредитоспособности, поскольку она смягчает низкую внешнюю ликвидность и снижает риски рефинансирования.

Fitch указывает, что переход Национального банка к инфляционному таргетированию, установление гибкого курсообразования, а также улучшение банковского регулирования способствовали повышению макроэкономической стабильности в стране.

"Несмотря на высокую потребность во внешнем финансировании, Украина в 2018 году была менее подвержена волатильности, чем некоторые другие развивающиеся страны, вследствие умеренной зависимости от портфельных инвестиций, снижения внешних дисбалансов", - констатирует агентство.

Вместе с тем Fitch обращает внимание на низкий объем ликвидности в инвалюте, что, по мнению агентства, является ключевой уязвимостью для суверенного рейтинга.

"Гибкое курсообразование и умеренный дисбаланс внешнего сектора сдержат краткосрочное давление на платежный баланс Украины, но продолжение сотрудничества с МВФ в рамках программы EFF является ключевым фактором для сохранения международных резервов при растущих платежах по суверенным обязательствам", - отмечено в документе.

Fitch также напоминает, что во время подтверждения рейтинга Украины в апреле текущего года ожидалось, что четвертый пересмотр программы EFF будет завершен в третьем квартале. При этом агентство осознавало наличие риска задержки в завершении пересмотра и в настоящее время отмечает, что этот риск возрос.

Согласно пресс-релизу, основными нерешенными вопросом по программе являются потенциальные изменения в госбюджет-2018 для достижения уровня дефицита 2,5% ВВП и корректировка внутренних тарифов на газ.

"Годовая инфляция упала ниже двухзначных цифр в июне (9,9%) впервые с сентября 2016 года, по сравнению с пиком 16,4% в сентябре 2017 года. В июле она снизилась до 8,9%, так как спад цен на продовольственные товары ослабел. В прошлом месяце Национальный банк Украины повысил ставку своей политики на 50 б.п. до 17,5%, сославшись на риски того, что инфляция не достигнет целевого диапазона конца-2019 года (5% + / - 1 п.п.), вызванного внутренним давлением спроса и более высокими рисками, связанными с Программа МВФ и внешнее финансирование", утверждает Fitch.

"Во втором квартале 2018 года показатели доходности госбюджета улучшились, но, вероятно, понадобится пересмотр уровня расходов для достижения целевого показателя дефицита. Заморозка в июле цен на газ для населения была продлена на месяц, и в настоящее время переговоры тарифной формуле продолжаются. Но в дальнейшем возможны осложнения в переговорах по политическим соображениям, учитывая приближающийся отопительный сезон и предстоящие в 2019 году выборы", - отмечает Fitch.

По оценкам агентства, Украине к концу года предстоит выплатить $1,8 млрд по внешним обязательствам. В 2019 году сумма выплат составит $3,3 млрд (включая $1,6 млрд по еврооблигациям), в 2020 году – $3,9 млрд ($2,4 млрд).

"Завершение очередного пересмотра позволит получить от МВФ очередной транш предположительно объемом $1,9 млрд. Это позволит привлечь финансирование в рамках других программ и потенциально - на открытом рынке, что поддержит уровень резервов страны", - отмечается в документе.

Предполагаемый дефицит текущего счета составил 613 миллионов долларов США в первом полугодии 2008 года, и мы ожидаем дефицит в течение года на уровне 3,2 миллиарда долларов США (2,7% от ВВП). В первом полугодии рост составил 3,2%, что обусловлено внутренним спросом. Снижение волатильности валютного курса, фискальная сдержанность и задержки с официальным и рыночным финансированием привели к сокращению общего государственного долга, который снизился на 8 п.п. до 61,5% ВВП (или 71,8%, включая гарантированный долг) в прошлом году.

Низкая внешняя ликвидность - ключевая слабость суверенного кредита. Международные резервы сократились третий месяц подряд в июле до $17,75 млрд. с ноябрьского максимума в $18,9 млрд. в связи с погашением части государственного долга.

Пенсионная реформа, обновленный законопроект о приватизации и принятие закона о создании независимого суда по борьбе с коррупцией, включая поправку для выполнения международных обязательств, подчеркивают усилия правительства по доработке обзора. Основными нерешенными вопросами являются потенциальные изменения в бюджете 2018 года для достижения 2,5% -ного дефицита ВВП в рамках программы и корректировки тарифов на отопление в домашних хозяйствах.

Суверенные погашения внешнего долга составляют $201,8 млрд. на оставшуюся часть 2018 года и увеличатся до $3,3 млрд. в 2019 году и $3,9 млрд. в 2020 году (включая погашение облигаций в размере $1,6 млрд. в сентябре 2019 года и $2,4 млрд. в 2020 году).

Fitch не ожидает дальнейших поступлений по программе с МВФ, которая завершается в мае 2019 года. Вместе с тем отмечается, что продолжение взаимодействия с Фондом и международными партнерами будет иметь важное значение для поддержки макроэкономической стабильности Украины, предотвращения разворота проведенных реформ, обеспечения доступа страны к внешнему финансированию.