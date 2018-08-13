Экс-президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили в эксклюзивном интервью «Стране» рассказал, как Петр Порошенко в студенческие годы зарабатывал на прокате кинофильмов. И какие фильмы они смотрели в студенческие годы.

Как известно, украинский президент Петр Порошенко и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в 1980-е годы вместе учились в Институте международных отношений КНУ им. Т.Шевченко.

"У нас было много общих друзей и знакомых, но реально это человек, который тогда интересовался только деньгами. А я деньгами не интересовался. У моих родителей и у дедушки и у бабушки была хорошая зарплата и они присылали мне достаточно, чтобы хватало и я не нуждался. Порошенко был бизнесменом, он не учился, а зарабатывал. И не отличался чистоплотностью в бизнесе, обманывал и "кидал" людей", - сообщил "Стране" Саакашвили.

Бывший губернатор Одесской области уточнил, на каком именно бизнесе Порошенко "кидал" людей. "На всем – от видеосалонов до компьютеров. У него был видеосалон на Ломоносова, где они крутили "Эммануэль-2". Большой бизнес. Мы все ходили к нему в салон", – сказал Михаил Саакашвили, и добавил, что вход в видеосалон Порошенко стоил 1 рубль – большие деньги для студентов на тот момент.

В полной версии интервью Михаил Саакашвили также объяснил, почему устал бегать по киевским крышам.

Кроме того, вы можете посмотреть видеоверсию интервью Саакашвили для "Страны".