Украина приостановит пропуск граждан через КПВВ "Станица Луганская" со 2 до 7 сентября в связи с проведением монтажных работ по обустройству сервисной зоны. Об этом сообщил заместитель главы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко на своей странице в Facebook.

"Держу на личном контроле работы по обустройству сервисной зоны контрольно-пропускного пункта "Станица Луганская". В то же время ведем переговоры о сроках закрытия КПВВ на время проведения монтажа временных конструкций, подключения к сетям электро- и водоснабжения и водоотведения. По решению командования операции объединенных сил, пропуск граждан через КПВВ будет приостановлен с 2 до 7 сентября…", - написал он.

При этом замглавы ОВГА отметил, что "окончательно срок закрытия будет 22 августа на заседании Трехсторонней контактной группы" в Минске.

По словам, Ю.Клименко на данный момент к этому КПВВ уже подведены коммуникации от централизованной системы водоснабжения и водоотведения, внутреннего электроснабжения. Также смонтированы новые модули для увеличения количества специально оборудованных рабочих мест для проведения паспортного и фискального контроля, что значительно увеличит пропускную способность пункта пропуска.

Кроме того, завершается строительство укрытия, навесов-накопителей для посетителей пункта пропуска.

Фото: facebook.com

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