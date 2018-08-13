В Дангаринском районе Таджикистана автомобиль с боевиками протаранил колонну велосипедистов. После этого бандиты вышли из авто и напали на сбитых путешественников с ножами. Трое человек были ранены, четверо погибли.

Среди убитых были один швейцарец, один подданный Нидерландов и пара 29-летних американцев - Джей Остин и Лорен Гехеган. Об этом сообщает The New York Times.

Чуть больше года назад американцы бросили работу и отправились в кругосветное путешествие на велосипедах, ведя об этом блог Simply Cycling, - чтобы "насладиться свободой, увидеть потрясающие места и встретить прекрасных людей".

Остин и Гехеган познакомились в Джорджтаунском университете в Вашингтоне - после учебы она осталась работать в администрации университета, а он занялся урбанистикой и пошел на госслужбу. Остин был веганом и сторонником осознанного потребления - настолько, что собственноручно построил для себя крошечный дом размером всего 13 квадратных метров.

Как пишет The New York Times, он стремился обходиться минимальным набором вещей и в то же время максимально расширять свой кругозор. Как вспоминают друзья Лорен Гехеган, она увлеклась его идеями: ценила за незашоренность и авантюризм, говорила, что он помогает ей развиваться.

Еще в 2016 году она обсуждала с друзьями идею бросить работу и отправиться путешествовать на велосипеде. Спустя год пара ее реализовала.

"Сегодня я ушел с работы, - написал Джей Остин в своем блоге в июне 2017-го. - Я устал проводить лучшие часы дня напротив светящегося прямоугольника, раскрашивать лучшие годы моей жизни в серый. Слишком ко многим рассветам я сидел спиной. Слишком много гроз прошло неувиденными, слишком много дуновений ветра незамеченными".

23 июля 2017 года Джей Остин и Лорен Гехеган прилетели в Кейптаун, после чего проехали на велосипедах ЮАР, Намибию, Ботсвану, Замбию, Малави и Танзанию. Оттуда пара на самолете добралась до Марокко. Велотуристы описывали в своем блоге не только положительную сторону путешествия, но и неприятности, происходившие с ними на пути. Например, на одном из горных перевалов дорогу им перегородила группа мужчин и попыталась отобрать у них велосипеды, а в пробке перед испанской границей их чуть не задавил автомобиль, водитель которого сначала уступил им дорогу - а потом начал "наезжать" на них сзади.

Несмотря на это, Остин писал, что главное откровение этого путешествия - что люди в целом очень добры и отзывчивы.

"Если читать газеты, то складывается ощущение, что мир - огромное жуткое место, а людям нельзя доверять. Якобы люди плохие, люди - зло, - писал Остин. - Я на это не ведусь. Зло - это концепция, которую мы придумали, чтобы объяснить себе, почему другие люди и их ценности так отличаются от наших. В общем и целом люди добры. Да, иногда зациклены на себе, порой ограниченны, но добры, щедры и прекрасны".

Чуть меньше чем за год пара проехала около 20 стран от Монако до Косово, а в мае 2018-го прилетела из Стамбула в Алма-Ату. Там они снова сели на велосипеды и отправились через Киргизию в Таджикистан. Остин и Гехеган планировали двинуться в сторону Афганистана, а затем - в Китай и Монголию.

"Возможно, мы даже заскочим в Австралию перед тем, как лететь в Южную Америку, и уж оттуда будем медленно крутить педали в Штаты. Все зависит от нашего самочувствия по пути", - писали путешественники в блоге.

Этот план им так и не удалось воплотить. В Таджикистане Остин и Гехеган примкнули к небольшой группе велосипедистов, ехавшей по высокогорному Памирскому тракту. Неподалеку от поселка Дангара к юго-востоку от Душанбе их заметили несколько человек, проезжавших мимо в автомобиле, напали на них и убили. Путешествие американцев продлилось 369 дней.

Спустя два дня ответственность за нападение взяли на себя террористы ИГИЛ. В четверг, 2 августа в интернете опубликовали видео, в котором пятеро молодых людей (предположительно, нападавшие) на фоне флага ИГ клянутся в верности террористической организации. На следующий день МВД Таджикистана заявило, что в ходе спецоперации убиты четверо подозреваемых в нападении, еще четверо арестованы.

Фото: simplycycling.org

Как сообщала "Страна", под Ровно пьяный водитель сбил насмерть велосипедиста и сбежал без авто.

Напомним, что по данным ученых водители почти не смотрят на пешеходов и велосипеды при повороте направо.