После запуска в Украине Google Pay и Apple Pay, в страну может зайти платежная система PayPal, пишет UBR.ua.

Издание уточняет, что российский офис международной платежной системы PayPal в ближайшее время готовится провести пресс-брифинг в Украине, на котором сообщит об "одной грядущей новости". О чем именно пойдет речь на мероприятии, а также даты его проведения – пока неясно. В настоящий момент компания собирает данные профильных украинских журналистов.

Никакой информации о готовящемся выходе на украинский рынок не владеют и в Приватбанке. И добавляют, что для работы в нашей стране в прямом сотрудничестве с местным банком нет никакой необходимости. Система позволяет привязывать к аккаунту карту любого банка. Другое дело, что сам PayPal ограничивает функциональность для резидентов ряда стран.

В Украине, например, система не позволяет выводить деньги на карту, а также принимать платежи от других участников. То есть, является практически бесполезной для украинцев.

Зато кое-что о PayPal слышали в Укрпочте. Два источника издания, близкие к руководству компании, подтвердили, что оператор ведет работу по проекту, но отказались сообщать его детали, уточнив, что процесс этот небыстрый. Правда, официально Укрпочта будущее сотрудничество с PayPal не подтверждает.

Тот факт, что именно госкомпания станет проводником для PayPal в Украине, косвенно подтверждают и слова министра инфраструктуры Владимира Омеляна, сказанные им в декабре минувшего года.

"Теперь задача - получить лицензию и завести (в Украину - Прим.Ред.) современные платежные системы, например, PayPal. Таким образом, финансовые услуги, в том числе современные, станут доступными для большего количества людей", - завил он, комментируя решение НБУ расширить возможности Укрпочты в части предоставления финуслуг.

Что именно за проект готовят национальный оператор почтовой связи и транснациональная корпорация – пока неясно. Как, впрочем, непонятны и сроки его реализации. Однако участники рынка платежных переводов предполагают, что речь может идти о некой платформе, которая позволит украинцам торговать на международных рынках. Укрпочта возьмет на себя функции отправителя товара, а PayPal будет отвечать за оплату и перевод средств. Так или иначе, старт этого проекта будет означать, что функциональность PayPal в нашей стране расширится.

"Суть работы PayPal, прежде всего, заключается в том, чтобы предоставить продавцу в другой стране некий кредит доверия от покупателя в США или Европе. Причем за очень большую комиссию. Например, если совершается транзакция на ebay между покупателем из США с продавцом в Гонконге с отправкой товара в США, с продавца возьмут комиссию около 5%. Покупатель же получит гарантию того, что его деньги попадут конкретному продавцу, а не мошеннику, и в случае непоставки товара он может претендовать на возмещение", - пояснил эксперт в сфере электронной коммерции Алексей Свирид.

По его словам, PayPal зайдет в Украину только тогда, когда будет рыночная потребность, в нашей стране будет достаточно торговцев, продающих товары в США и Европу и возникнет необходимость вывода средств с аккаунтов в Украине. "Если говорить о предпринимателях, которые станут торговать чем-то на ebay – проект может быть интересен PayPal. Вопрос лишь в том, как много в Украине найдется таких продавцов, и чем конкретно они могут заинтересовать американских и европейских потребителей. Для украинских же покупателей использование PayPal и сейчас доступно, карты всех украинских банков можно успешно зарегистрировать и использовать для оплаты покупок", - рассуждает Свирид.

Однако если смотреть на этот рынок шире, и включить в число потенциальных частников-экспортеров многочисленных украинских фрилансеров, предоставляющих услуги дизайна, программирования и т.д., потенциальная клиентура PayPal в Украине расширится.

Между тем, перспективы PayPal в части привлечения наших фрилансеров не столь радужны. Еще 5-6 лет назад вывод средств с фотостоков и фриланс площадок был довольно хлопотным мероприятием и люди очень ждали прихода PayPal. Однако в последние годы в Украине появилось несколько альтернативных платежных систем. Например, Payoneer и Skrill. Так что сейчас острой проблемы нет.

Впрочем, в ряде случаев альтернатив PayPal нет. И касается это, прежде всего, торгующих на Amazon и E-bay украинцев. На профильных сайтах даже созданы активные форумы, на которых люди обсуждают способы "вынуть" заплаченные иностранцами на PayPal деньги. Самой "рабочей", хоть и дорогой, признают схему с посредником: деньги на свой счет выводит резидент, например, Польши, а затем переводит их истинному получателю в Украину по классическим каналам за вознаграждение. Как правило, такими посредниками выступают украинцы, перебравшиеся в европейскую страну и получившие вид на жительство.

Между тем, даже примерных сроков запуска проекта нет. Не исключено, что дата грядущего запуска будет озвучена на анонсированном брифинге российского представительства PayPal.

С другой стороны, озвучивать даты планового выхода на украинский рынок не в правилах глобальных финтех компаний. Они предпочитают сообщать уже о готовом к работе продукте. К примеру, первые слухи о запуске Apple Pay появились в Украине за 2 недели до официального объявления. А на брифинге, организованном Приватбанком 17 мая, компания сообщила уже о полностью работоспособном сервисе и торжественно провела платеж.

"Меня смущает тот факт, что никаких представителей PayPal в Украине до сих пор замечено не было. Тогда как, например, выход на украинский рынок китайского монстра Union Pay сопровождают сразу целая делегация представителей компании. Ведь чтобы запустить в работу платежную систему, нужно пройти серьезный бюрократический путь. Например, пройти регистрацию в НБУ, согласовать правила и т.д. Это небыстрый процесс. Так что если слухи, курсирующие по рынку, окажутся правдой, до реального запуска PayPal может пройти не один месяц", - полагает председатель правления компании Укркарт Александр Пранов.

Ранее "Страна" сообщала, что PayPal уже несколько дней не дает отправить деньги из Украины.

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