Игрок "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни в матче футбольной лиги США ("МЛС") против "Орландо" сумел не только спасти от гола свою команду, но и отдать голевую передачу.

На 96-й минуте при счете 2:2 вратарь хозяев побежал в штрафную соперника, но футболисты "Орландо" перехватили мяч и убежали в контратаку. Они могли забить в пустые ворота, но Уэйн в подкате отобрал мяч и выдал шикарную подачу, которая и принесла победу его команде, передает "Трибуна".

Несмотря на эту победу, "Ди Си Юнайтед" идет на последнем месте в Восточной конференции, но сыграл меньше матчей, чем соперники, и еще сохраняет шансы на плей-офф. Руни сыграл в 6 матчах, забил гол, сломал нос и сделал 3 результативные передачи.

Видео: ua.tribuna.com

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