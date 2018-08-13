Украинский институт национальной памяти (УИНП) просит Генеральную прокуратуру и Нацполицию расследовать отказ от демонтажа мозаичных изображений Владимира Ленина и Иосифа Сталина на водонапорной башне в центре городе Новгороде-Северском Черниговской области. Об этом сообщается на сайте УИНП.

В институте требуют открыть уголовное производство по ст. 436-1 (распространение и публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима) Уголовного кодекса Украины, а также провести расследование по данному факту и привлечь виновных лиц к ответственности.

"Нарушением закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" являются не только эти изображения Ленина и Сталина, а также не демонтированные изображения серпа и молота на здании по ул. Карла Маркса и не переименованная ул. Карла Маркса", - говорится в сообщении.

Мозаичные портреты Ленина и Сталина были размещены в 1930-х годах в центре Новгород-Северского на водонапорной башне 1901 года, рядом с базарной площадью.

Новгород-Северский горсовет считает не подпадающими под декоммунизацию мозаичные портреты, так как они не является ни памятниками, ни памятными знаками, и правовой механизм их демонтажа, в том числе органами местного самоуправления не предусмотрен ни одним нормативно-правовым актом.

Фото: meta.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Одесской области обещают до осени снести последние советские памятники.

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