В Ивано-Франковске сегодня неизвестный выстрелил в лобовое стекло троллейбуса с пассажирами. Об этом сообщает мэр города Роман Марцинкив в Facebook.

"Около часа назад в нашем городе обстреляли троллейбус, который курсирует на маршруте №2. Случилось это на остановке "Крок". Стреляли в лобовое стекло", - говорится в сообщении.

Как сообщает Марцинкив, водитель троллейбуса сразу открыла двери и выпустила пассажиров. Никто из людей не пострадал. Сейчас на месте работает полиция и ревизор по безопасности движения КП "Электроавтотранс", пытаются найти человека, который стреляла.

Скриншот: facebook.com/Руслан Марцінків

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