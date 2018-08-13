Суд арестовал старшего следователя Генпрокуратуры, задержанного за взятку в 50 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сейчас задержанному объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый, старший советник юстиции требовал пятьдесят тысяч долларов от руководителя одного из предприятий за непредставление в суд ходатайства об аресте земельных участков в рамках уголовного производства.

"Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника в служебном кабинете во время получения части неправомерной выгоды в размере двадцать пять тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия.

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