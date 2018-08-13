В понедельник, 13 августа, в Киеве на Троещине, в результате столкновения "Волги" и "Девятки", один из автомобилей вылетел на тротуар в толпу людей.

В результате ДТП пострадали несколько человек. Об этом сообщает dtp.kiev.

"На перекрестке возле Новой линии столкнулись Волга и Девятка. От удара Волгу унесло на тротуар в толпу людей. Есть пострадавшие. Информации об их состоянии пока что нет. Ожидают патрульную полицию и скорую помощь", - говорится в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщала "Страна", под Киевом из-за неудачного обгона столкнулись пять авто и погибли три человека.

Также мы писали о том, что в Венгрии перевернулся автобус с украинцами. В больницу госпитализированы 13 жителей Закарпатья.