В Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ) призвали омбудсмена Людмилу Денисову обеспечить удаление персональных данных журналистов из базы сайта "Миротворец". Соответствующее заявление Союза опубликовал глава НСЖУ Сергей Томиленко в Facebook.

"Составители Индекса физической безопасности журналистов призывают Уполномоченную Верховной Рады по правам человека госпожа Людмилу Денисову реализовать свои полномочия и обеспечить удаление персональных данных журналистов из базы сайта "Миротворец", - пишет Томиленко.

По его словам, "более двух лет этот ресурс генерирует вражду к журналистам международных и украинских медиа, провоцирует угрозы жизни и здоровью работников СМИ".

"НСЖУ и наши партнеры надеются, что госпожа Денисова использует и свое влияние по должности, и свое неформальное влияние, чтобы убедить кураторов "Миротворца", что журналистам и писателям не место на этом ресурсе. Уверены, что такое решение поприветствуют все международные институты", - сообщил председатель НСЖУ.





Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что по данным ООН, "Миротворец" нарушает право на частную жизнь и презумпцию невиновности.

Также мы писали о том, что в НСЖУ раскритиковали Миротворец и его куратора в МВД с "цепными псами".