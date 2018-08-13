В Днепре разыскивают черный Mitsubishi Lancer с номерами "Свадьба" и неизвестных, которые напали на ВАЗ 2106 и, угрожая пистолетом, отобрали у находящихся в салоне мужчин полмиллиона гривен. Ограбление произошло 13 августа на улице Космической. Об этом сообщает Информатор.

По предварительной информации очевидцев, двое мужчин на ВАЗ ездили по торговым точкам и собирали деньги за проданные товары. Когда они забрали выручку в сигаретном ларьке на остановке на Космической и собирались уезжать на следующий адрес, на них было совершено нападение.

Фото: dp.informator.ua

По словам правоохранителей, в результате нападения завязалась драка и в итоге нападающие, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрали деньги и уехали вниз по Космической. Водитель ВАЗа бросился догонять Mitsubishi. Но далеко уехать ему не удалось - на парковке, через которую он поехал, ВАЗ столкнулся с "Москвичом". В ДТП никто не пострадал.

После ограбления в городе объявили план-перехват. Однако спустя время его сняли. Автомобиль грабителей пока найти не удалось.

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