Режиссер фильма Фрэнк Тейлор не стал включать кадры с постельной сценой актрисы Мэрилин Монро в итоговую версию ленты "Неприкасаемые". Однако уничтожать кадры, как это считалось ранее, - не стал.

Сценарист Чарльз Касильо, автор еще не опубликованной биографии певицы и актрисы Мэрилин Монро, выяснил судьбу утерянной сцены с обнаженной артисткой, передает Daily Mail.

Эпизод был снят в 1961 году для фильма «Неприкаянные», но режиссер Джон Хьюстон отказался включить его в картину во время монтажа. Считалось, что пленка была уничтожена.

Касильо взял интервью у Кертиса Тейлора, сына продюсера ленты Фрэнка Тейлора. Тот заявил, что его отец посчитал кадры ценными и сохранил их. После смерти продюсера в 1999 году его сын поместил пленку в сейф.

Эпизод длится 45 секунд. В кадре Мэрилин Монро и актер Кларк Гейбл разыгрывают постельную сцену, причем мужчина полностью одет, а женщина скидывает с себя простыню и остается голой. Это был первый раз, когда Монро полностью разделась в кино.

"Неприкаянные" - последний законченный фильм с участием Монро, которая скончалась в 1962 году в возрасте 36 лет. До этого момента считалось, что единственной обнаженной сценой актрисы был эпизод незавершенного фильма "Что-то должно случиться".

Фото: dailymail.co.uk

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