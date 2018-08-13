В ФРГ убийство осы влечет за собой в разных землях от 5 тыс. до 50 тыс. евро. Об этом пишет Bild.

Немецкий закон очень четкий: все дикие животные находятся под защитой, их нельзя ловить, калечить или убивать без веских причин. Гнезда не должны быть повреждены или уничтожены.

К убийству осы приравнивается и применение ловушки, в которой насекомые могут погибнуть. Запрещено использовать оловянные ловушки, поскольку они захватывают различных насекомых, в частности шершней, других видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Газета приводит подробную схему самодельного устройства, чтобы законно поймать осу и не попасть под прицел немецкой системы правосудия. "Я не знаю ни одного случая, когда нарушение Федерального закона об охране природы было бы наказано штрафом. На мой взгляд, ловушка, из которой насекомое быстро освобождается, разрешается как профилактическая защита", - сказал юридический эксперт Отто Бретзингер.

Если вы являетесь владельцем квартиры, где завелись осы, необходимо обращаться за профессиональной помощью в природоохранный союз, органы охраны окружающей среды или к контролерам защиты от вредителей. Они уполномочены обеспечить правильное "переселение" насекомых.

Фото: bild.de

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