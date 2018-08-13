В минувшие выходные экс-прокурор Крыма, а ныне депутат Государственной думы 38-летняя Наталья Поклонская вышла замуж. Об этом сообщает Daily Storm. Счастливым избранником крымчанки стал 47-летний руководитель аппарата уполномоченного по правам человека, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По данным издания, бракосочетание состоялось в Крыму. По словам источников, церемония была "скромной, но со вкусом". В числе гостей были коллеги Поклонской по Госдуме, родственники, друзья и коллеги из силовых структур.

Праздник носил закрытый характер, а сама Поклонская отказалась комментировать свою личную жизнь.

Фото: dailystorm.ru

Известно, что Наталья Поклонская воспитывает 12-летнюю дочь Анастасию от своего первого гражданского мужа, с которым она официально в браке не состояла.

Ранее "Страна" писала о том, что фото Натальи Поклонской с инаугурации Путина стало мемом.

Также мы сообщали, что Поклонская заявила, что Янукович лишил ее украинского гражданства в Ростове.