Министерство внутренних дел Турции открыло уголовные дела против владельцев аккаунтов в соцсетях, которые размещали "провокационные комментарии" об ослаблении турецкой лиры. Об этом сообщает Reuters.

"С 7 августа было выявлено 346 аккаунтов в соцсетях, разместивших "провокационные комментарии" об ослаблении турецкой лиры. По этому факту открыто делопроизводство", — приводит агентство сообщение МВД.

Аналогичное расследование по факту публикации "фейковых новостей", направленных на манипулирование экономикой, начал Совет по расследованию финансовых преступлений.

За последние несколько дней курс турецкой лиры обвалился с 5,5 до 6,8 лиры за доллар. Курс турецкой лиры рухнул по отношению к доллару после заявления президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции.

Отношения между Анкарой и Вашингтоном обострились после того, как 1 августа США ввели санкции в отношении двух турецких министров: внутренних дел и юстиции. Это стало ответом американских властей на отказ Турции освободить задержанного в Анкаре американского пастора Эндрю Брансона. Турецкое правительство подозревает его в шпионаже и связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара считает террористом.

Ранее "Страна" сообщала, что Турция и Индия могут отказаться от расчетов в долларах.

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