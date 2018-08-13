Киевский метрополитен во вторник, 14 августа, в связи с проведением матча "Динамо" - "Славия" изменит график работы метро. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"С 18:30 до 19:30 на вход и выход будет закрыта станция ​​"Олимпийская", на выход - "Дворец спорта" , а станция "Площадь Льва Толстого" будет закрыта на вход", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае необходимости после окончание футбольного матча возможно ограничение на вход пассажиров на станциях "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта".

Напомним, что во вторник, 14 августа, киевское "Динамо" сыграет с чешской "Славией" ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов на столичном стадионе "Олимпийский", игра начнется в 19:30. Ранее команды уже встречались в Праге, игра завершилась вничью - 1:1.

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