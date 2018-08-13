В Святошинском районе Киева на проспекте Победы из окна многоэтажного дома выпала женщина. Об этом сообщил у себя на странице в Facebook редактор группы dtp.kiev.ua Влад Антонов.

"ЧП в Киеве на Победы 89, Святошин: женщина прыгнула с большой высоты на асфальт... Смерть наступила мгновенно... Цените жизнь", - сообщил он. Что послужило причиной падения, пока неизвестно. "Скорее всего, это был суицид, так как тело не имеет других повреждений кроме полученных от падения", - отмечается в видео, которое выложил Антонов.

Видео: facebook.com/dtpua

Также, по данным "Информатора", женщине было 67 лет. По предварительным данным женщина спрыгнула с балкона лестничного пролета на 18 этаже.

Фото: kiev.informator.ua

Падая, она зацепила кондиционер, установленный на 6 этаже.

Фото: kiev.informator.ua

На данный момент полиция квалифицирует произошедшее как несчастный случай, однако, как отмечалось выше, скорее всего, это был суицид.

Фото: kiev.informator.ua

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