Руководство мессенджера WhatsApp сообщило, что с 2019 года в приложении больше не будет применяться сквозное шифрование переписок пользователей.

По словам основателя компании Facebook Марка Цукерберга (владелец WhatsApp), данная мера была вызвана требованиями властей Соединенных Штатов.

Ранее один из основателей и глава компании WhatsApp Ян Кум объявил на своей странице в Facebook, что покидает пост. По информации американских СМИ, Кум покинул компанию на фоне разногласий с Facebook. Его, в частности, не устраивали попытки Facebook "использовать персональные данные и ослабить шифрование".

Сообщается, что благодаря этому спецслужбы смогут легко получить доступ к перепискам всех пользователей.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за фейковой новости в WhatsApp на улицах Индии начали бить бедняков.

Также мы сообщали, что WhatsApp запретит пользоваться мессенджером тем, кто младше 16 лет.