12 августа лидеры пяти стран-соседей по Каспийскому морю поставили точку в 22-летнем каспийском споре, подписав Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Ее называют Конституцией Каспия.

Это стало прорывом в затянувшихся переговорах соседей по Каспию. Но работа на этом не закончена. Конвенцию нужно ратифицировать в парламентах. А в дополнительных соглашениях проработать окончательное разграничение акватории и недр.

Текст Конвенции занимает 18 страниц. С ним можно ознакомиться по ссылке. Зарубежные эксперты назвали ее подписание "ударом по Вашингтону" и "укреплением позиций России".

"Страна" разбиралась, почему пять стран спорят уже 22 года, о чем удалось договориться в Актау, о чем не удалось, и что меняет договор о разделе Каспия.

Конституция Каспия: чего удалось достичь и что осталось нерешенным

Пользование водной поверхностью

Акваторию разделят на три зоны: внутренние воды, рыболовные зоны и общие воды. Внутренние воды будут считаться внешней границей государства, их ширина может быть 15 миль. Рыболовные зоны каждого государства - это еще плюс 10 миль. Остальная территория - общие воды.

Ни озеро, ни море

Участники Конвенции пришли к соглашению, что у водоема будет особый правовой статус, поскольку его нельзя считать ни озером, ни морем. Крупнейший в мире замкнутый водоем не считается озером из-за размера и состава воды, а морем - из-за отсутствия выхода в мировой океан. В Актау решили, что в отношении Каспия не действует Конвенция ООН по морскому праву и принципы в отношении трансграничных озер.

Военное присутствие

В Каспийском море не смогут находиться вооруженные силы третьих стран. При этом, очевидно, допускается создание военных баз для ведения военных действий против некаспийских государств.

Глава Ирана Хасан Роухани дал понять в Астане, что надеялся на более жесткие положения, вплоть до того, чтобы по Каспию не перемещались военные грузы некаспийских стран. Видимо, речь идет о пунктах пропуска в портах Актау и Курык в Казахстане, через которые американцы переправляют в Афганистан нелетальные военные грузы.

Дно и недра не разделили

Конвенция не решила острый вопрос разделения дна по которому пролегает нефтегазоносный бассейн. Отмечается, что страны будут решать вопрос по общей договоренности.

Формально Конституция Каспия дает право прокладывать каждому из пяти государств трубопроводы и кабели. Для этого нужно получить добро стороны, через сектор которой они пройдут. Но другие соседи должны дать экологическое одобрение.

Туркменский газ в Европе

С подписание Конвенции открывается перспектива поставки газа из Туркменистана в Европу. Это произойдет, если будет воплощен в жизнь проект строительства Транскаспийского газопровода. Газ из Туркменистана может выйти на европейский рынок через Азербайджан и Турцию, что в свою очередь укрепит положение Анкары.

Такой проект поддерживают в США и Европе, поскольку туркменский газ может стать альтернативой российскому. С одной стороны Конвенция устранила главное препятствие для строительства такого трубопровода - неурегулированный статус Каспия. С другой стороны, у России и Ирана появился инструмент, который может задержать строительство - для реализации проекта необходимо получить согласие всех прибрежных стран и протокол оценки воздействия проектов на окружающую среду. На сегодня туркменский газ в основном поставляется в Китай.

Дополнительные соглашения



Наряду с Конвенцией в Актау подписали ряд соглашений о сотрудничестве: по борьбе с терроризмом, организованной преступностью, предотвращении инцидентов в Каспийском море.

Также стороны договорились о взаимодействии пограничных ведомств, торгово-экономическом и транспортном сотрудничестве.

Фото: kremlin.ru

Чем богато Каспийское море

Нефть и газ. В Каспийском море залегают до 50 миллиардов баррелей нефти и до 9 триллионов кубометров природного газа.

Полезные ископаемые. Кроме нефти и газа на шельфе добывают соль, глину, камень, песок и известняк.

Судоходство. Море имеет выход в Азовское море через Волгу, Дон и Волго-Донской канал. Азербайджан, Россию и Казахстан соединяют паромные переправы.

Рыболовство. Более 90% осетровых в мире вылавливают в Каспийском море. Его воды также богаты килькой, лещом, судаком и сазаном.

Рекреация. В прибрежных зонах Каспия находится множество зон отдыха с лечебными грязями, минеральными водами.

Перспективы раздела

Иностранные СМИ после подписании Конвенции отметили, что соглашение в Актау будет способствовать укреплению контроля России в регионе, а также откроет путь для крупных энергетических проектов.

Guardian пишет, что соглашение было крайне важным для Ирана, особенно в свете санкций США. После безуспешных попыток наладить торговое и дипломатическое сотрудничество с Европой Тегеран был вынужден обратиться к России и Китаю, чтобы стимулировать экономику.

Как отмечает Financial Times, сделка о разделе Каспийского моря обязывает Россию углубить сотрудничество с Ираном и подтверждает превосходство РФ, в том числе военное, в каспийском регионе.

По мнению Daily Express, подписание Конвенции связно с обещаниями Дональда Трампа ввести ограничения в энергетической сфере Тегерана в попытке добиться сокращения продажи нефти этой страной.

Турецкое издание Yeni Safak назвало договор сильным ударом по США на Каспии и ответом на агрессивную политику Трампа, поскольку документ предусматривает присутствие в регионе военных сил только тех стран, которые омывают воды Каспийского моря.

Фото: google.com.ua

22-летний спор

Раньше статус Каспия регулировали советско-иранские договоры 1921 и 1940 годов. Море находилось в общем пользовании, вопросы о праве на пользование недрами и военном присутствии не поднимались.

После распада СССР Россия, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан и Иран стали выяснять правовой статус водного объекта. Переговоры начались в 1992 году. Работать над Конвенцией стали с 1996-го.

Россия и Казастан считали, что дно нужно разделить на секторы по странам, а акваторию оставить общей. В Азербайджане предлагали разделить на национальные сектора и недра, и акваторию. Позже позиция страны стала сближаться с предложениями Млсквы и Астаны. В Туркменистане не присоединись к позиции соседей из-за спора с Баку по поводу принадлежности месторождения "Кяпаз". Иран предлагал поделить Каспийское море на пять равных секторов - по 20% каждому государству.

Первый саммит лидеров прикаспийских государств в Ашхабаде (2002 год) закончился безрезультатно. В 2007 году в Тегеране лидеры пяти стран подписали декларацию, в которой были положения о суверенном праве всех государств на море и ресурсы и непредоставлении территории для агрессии против соседей по Каспию. После этого последовали встречи в Баку (2010 год) и в Астрахани (2014 год).

Проект Конвенции был согласован на совещании глав МИД прикаспийских государств в Москве в прошлом году.