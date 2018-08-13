В Национальном институте рака восстановили в должности врача гематологического отделения Анну Губареву, которая ранее была отстранена за "неэтичное поведение". Она отказалась обеспечить льготным лечением в институте рака онкобольного спецназовца Виталия Драгана. Об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия коррупции.

Губарева новоназначена секретарем Комиссии по вопросам этики при национальном Институте рака. Также она отвечает за согласование проведения клинических испытаний в Институте.

"Директор Института втихую не только возобновила ее в должности, но и сделала ответственным за один из наиболее прибыльных направлений - клинические испытания в Институте", - рассказала член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова.

Драган рассказал, что во время визита к врачу между ними возникла неприязнь. В частности, ему отказались предоставить льготы.

"Попал к госпоже Губаревой Анне Александровне, кандидата медицинских наук, которая специализируется именно на таком лечении, что мне нужно. Встретила она меня "тепло", даже в жар бросило от слов: "Никак тебе льгот, потому что ты братских народ убивали ...", - рассказал он.

По рассказу бойца, тогда с него за курс лечения попросили полную стоимость - 200 000 гривен. Журналисты информационного ресурс CBN связались с Губаревой по телефону, и она фактически подтвердила его слова.

"Он услышал только эту фразу, - сказала врач. - Государство не беспокоится о них, просто посылает туда (В АТО/ООС - Прим.Ред.) и все. Потом они будут виноваты так же, как афганцы, потому что зачем туда шли и стреляли неизвестно у кого, в своих, так я сказала ".

Национальный институт рака на своем сайте опубликовал извинения после инцидента с бойцом. Врач заявила, что это ее личная позиция. Официальный комментарий самого директора института получить пока не удалось.

"Администрация Института Рака еще раз приносит извинения за некорректное по отношению к Виталию поведение врача. Просим не отождествлять поведение уже бывшего врача-онколога Анны Губаревой со всеми врачами института", - указано в опубликованном сообщении.

Фото: antac.org.ua

Как сообщала "Страна", в США в возрасте 85 лет скончался актер Роджер Перри, известный благодаря ролям в телесериалах "Стартрек", "Звездный путь" и телевизионном ситкоме "Семейка монстров".

Отметим, что британский певец вынужден прервать концертный тур из-за раковой опухоли.