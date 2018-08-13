Завтра, 14 августа, в Киеве пройдет ответный поединок 3 квалифайна Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и пражской "Славией". Первая игра в Праге завершилась вничью со счетом 1 - 1, что дает некоторое преимущество Киеву.

Однако вратарь "Славии" Ондржей Коларж, перед вылетом команды в Киев, рассказал, что все игроки верят в успех, надеются на победу и знают как пройти киевлян, передает официальный сайт Славии.

"В Праге мы пропустили совсем необязательный гол на последних минутах, нельзя допустить подобной ошибки в Киеве. Мы должны отыграть в защите на ноль и забить свой гол. Я твердо верю, что сможем пройти дальше и попасть в Лигу чемпионов.

Мы уже знаем, как играет "Динамо". Мы должны верить, что сможем забить. Киевляне перенесли свой матч чемпионата (игра "Мариуполь" - "Динамо" перенесена на 26 сентября в связи с выступлением этих клубов в еврокубках - Прим.Ред.). Посмотрим, поможет это нам или навредит. Да, они хорошо отдохнули, но мы сохранили игровой ритм, проведя матч с "Младой-Болеслав" (1 - 0). Это должно нам помочь", - сказал Ондржей Коларж.

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